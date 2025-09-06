Reggio Calabria, una serata da nostalgia pura: le maglie storiche e la “ola”: tutte le FOTO dal Granillo

Circa 15 mila persone. Da queste parti non si vedevano da due anni. Gradinata praticamente piena, tribuna coperta idem. Uno spettacolo per gli occhi. Reggio Calabria vive una serata magica. Nostalgica. D’altronde, se “Serie A – Operazione Nostalgia” ha deciso di scegliere Reggio Calabria, un motivo ci sarà. Il “Granillo”, ai tempi d’oro, trasudava emozione. E, oggi, nostalgia, appunto. La città dello Stretto ha risposto presente, con tante presenze anche dalle regioni limitrofe. Maglie storiche, della Reggina e non solo, ma anche la classica “ola”, che è tanto, tanto nostalgica.

In alto, la fotogallery con tutte le immagini del “Granillo” pieno per un appuntamento che oggi è assolutamente storia.