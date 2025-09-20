Reggio Calabria, una giornata di sensibilizzazione: visite oculistiche gratuite e tecnologie

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Territoriale di Reggio Calabria ETS APS, da sempre impegnata nella tutela dei diritti e nella promozione dell’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità visiva, organizza un’intera giornata volta a sensibilizzare su quelli che sono i temi del lavoro, della prevenzione e delle tecnologie assistive per le persone con disabilità visiva.

L’evento, intitolato “Lavoro: un gioco di ruoli invertiti”, si terrà giovedì 25 settembre 2025, dalle ore 9:30 alle ore 19:30, presso il Palazzo Bibbi, Via San Francesco da Paola 63 – Reggio Calabria.

La mattinata (ore 9:30 – 13:00) sarà dedicata alla prevenzione e all’ esposizione di ausili informatici e tecnologici:

• Presso la sala del Palazzo Bibbi verranno effettuate visite oculistiche gratuite a cura di medici specialisti e personale qualificato, aperte a tutti i cittadini, senza alcuna prenotazione..

• Contestualmente, sarà allestita un’esposizione di ausili informatici e tecnologici utilizzati dalle persone con disabilità visiva. Una professionista del Centro di Consulenza Tiflodidattico di Reggio Calabria fornirà informazioni e spiegazioni sulle modalità di utilizzo e possibilità di impiego.

Nel pomeriggio (ore 15:30 – 19:30) si svolgerà il convegno “Lavoro: un gioco di ruoli invertiti”, moderato dall’Avv. Annunziato Antonino Denisi, Consulente Giuridico Regionale UICI Calabria.

Dopo i saluti istituzionali, interverranno numerosi relatori – professionisti ed esperti in ambito giuridico, formativo e associativo – che affronteranno temi centrali quali:

• mercato del lavoro e ricerca di risorse umane;

• la salute dell’occhio;

• valorizzazione delle potenzialità individuali;

• diritti e doveri nel rapporto di lavoro;

• nuove figure professionali e flessibilità;

• tecnologie a supporto della disabilità;

• la sfida e il coraggio di affrontare il cambiamento.

Il convegno è accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, per l’ottenimento di crediti formativi. Con questa iniziativa, l’U.I.C.I. Reggio Calabria intende lanciare un messaggio forte e chiaro: il lavoro è uno strumento fondamentale di dignità, inclusione e crescita personale. Solo attraverso la prevenzione, la formazione, la conoscenza e l’accesso alle nuove tecnologie si può costruire una società più equa, nella quale le persone cieche e ipovedenti possano esprimere pienamente le proprie competenze e capacità.