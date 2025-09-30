Reggio Calabria, trasporti gratuiti (su tutte le linee della città, non più solo su 27 e 28) per studenti e personale dell’Università Mediterranea | INFO

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria rafforza il suo volto di comunità sempre più inclusiva che si qualifica per le azioni e per i percorsi di equità, accessibilità e solidarietà messi in essere a supporto dei suoi giovani. Va in questa direzione la decisione di estendere la copertura dei servizi di trasporto pubblico gratuiti per gli studenti e per tutto il personale universitario che avranno così la possibilità di viaggiare su alcune linee di trasporto pubblico urbano nel comune di Reggio Calabria. Il servizio attivato dall’Ateneo reggino con ATAM prevede nuove agevolazioni nel campo della mobilità per la comunità studentesca da usufruire all’interno del territorio metropolitano e realizza un significativo salto di qualità.

Le linee che rientrano nel servizio gratuito

Inizialmente, infatti, l’accordo comprendeva le linee 27 e 28 che assicurano la copertura dei territori a sud dall’area urbana ed in particolare dall’aeroporto fino ai plessi universitari di architettura, giurisprudenza/economia, scienze umane, ingegneria ed agraria.

Dall’anno accademico 2025-2026 si amplia la rete dei trasporti gratuiti per gli studenti della Mediterranea nella città di Reggio Calabria, la copertura gratuità sarà assicurata per i territori a nord con le linee 12-14 (Archi Cep o Gallina – Viale A. Moro – Polo Sanitario Sud), la linea 102 (Catona Concessa – Viale Calabria – Terminal Botteghelle), la Linea 103 (Catona Bolano – Stazione FS Centrale – Viale Calabria – Terminal Botteghelle). La gratuità per le linee aggiuntive è valida nei giorni feriali. Queste linee servono i quartieri di Santa Caterina, Pentimele, Archi, Gallico e Catona.

Infine, anche in considerazione della attivazione della Azienda agraria, sarà possibile viaggiare gratuitamente sulle corse della linea 118 che collega Armo, Gallina, Arangea e Ravagnese al centro urbano. Si suggerisce agli studenti di scaricare l’app “ATAM” per acquisire informazioni anche in tempo reale sui servizi di trasporto erogati.

La soddisfazione del Rettore Zimbalatti

Soddisfazione viene espressa dal rettore dell’Ateneo reggino, prof. Giuseppe Zimbalatti che ribadisce “l’impegno rivolto non solo ad elevare ed innovare l’offerta formativa ma anche a rafforzare l’attenzione sociale dell’Ateneo reggino, promuovendo, tra le altre cose, la rimozione delle barriere di natura economico-sociale e individuale e potenziando i servizi per lo studente, dando centralità al suo diritto allo studio ed ai suoi bisogni. In questo contesto – sottolinea il rettore Zimbalatti – favorire la accessibilità ai plessi universitari rappresenta una priorità di questa amministrazione. Dunque, risultato importante grazie all’ impegno del delegato alla mobilità, il prof. Corrado Rindone, conseguito attivando tutti i possibili canali istituzionali con l’obiettivo di connettere ulteriormente l’Università alla Città metropolitana, all’area dello Stretto ed alle regioni Calabria e Sicilia”.