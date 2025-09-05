Reggio Calabria, tragedia a Sinopoli: camion travolge tre persone

Momenti di terrore pochi minuti fa a Sinopoli, piccolo comune in provincia di Reggio Calabria, dove un camion ha investito tre persone lungo una strada del centro abitato. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante avrebbe improvvisamente perso il controllo, probabilmente a causa di un guasto ai freni, finendo per travolgere i malcapitati che si trovavano nelle vicinanze.

Tre persone coinvolte, indagini in corso

Le tre persone rimaste schiacciate dal mezzo hanno riportato gravi conseguenze, uno dei tre è gravissimo. Al momento non è ancora chiaro lo stato delle vittime, che sarebbero state soccorse dal 118. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Sant’Eufemia d’Aspromonte che hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare le condizioni del camion.