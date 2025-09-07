Reggio Calabria: torna Scirubetta, sul Lungomare la 4ª edizione del Villaggio del Gelato Artigianale | VIDEO

Il Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria si prepara ad accogliere la quarta edizione di Scirubetta – Il Villaggio del Gelato Artigianale, l’evento internazionale organizzato da Conpait che trasforma il cuore della città in una celebrazione del gelato d’autore. L’evento è realizzato in collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, e quest’anno si arricchisce delle prestigiose partnership con ARSAC e Calabria Straordinaria.

Il presidente Angelo Musolino, insieme a tutta la squadra Conpait, è al lavoro da mesi per curare ogni dettaglio organizzativo. Le aspettative sono alte e gli ospiti, oltre che le trasmissioni nazionali ed i diversi direttori di riviste importanti, hanno già programmato registrazioni, troupe ed arrivi in città. Ancora una volta, Reggio Calabria si prepara ad essere la capitale mondiale del gelato. Sui canali ufficiali previsti aggiornamenti, programma e protagonisti.