Reggio Calabria, strada dissestata a Curduma. Un lettore indignato: “viabilità da terzo mondo”

“Ancora una volta, mi trovo costretto a segnalare la grave situazione che da mesi interessa la frazione di Curduma, in particolare la strada che collega Curduma a Paterriti, l’unica via di accesso che collega Curduma a Paterriti . La condizione della strada è inaccettabile: un tratto ridotto ormai a una mulattiera, dove gli abitanti sono costretti a improvvisarsi fuoristradisti, rischiando danni a ruote, sospensioni e braccetti”. E’ questa la segnalazione inviata da un cittadino di Reggio Calabria, Giovanni Di Bella.

“Tutto questo accade in una zona abitata da cittadini onesti, che pagano regolarmente le tasse e che, come tutti, avranno voce alle imminenti elezioni Regionali e Comunali. La strada sta lentamente sprofondando, e se dovesse accadere qualcosa, la responsabilità ricadrebbe direttamente sui delegati competenti. È sconcertante notare che, piuttosto che affrontare la realtà, alcuni amministratori si infastidiscono per le mie segnalazioni, come se denunciare i problemi significasse attaccare personalmente qualcuno. La mia domanda è semplice: gli amministratori vogliono davvero il bene della città oppure mirano solo a salvaguardare la propria immagine?”.