Reggio Calabria, Stefano Princi al fianco del Ministro Calderone: “costruire un futuro che non costringa i giovani ad andare via”

“Chiarificante è stato l’intervento del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, che a Reggio Calabria, in occasione dell’evento “La Calabria è Lavoro”, promosso dal Coordinamento Città Metropolitana e dal Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia, ha posto quelle che sono le prospettive future per la Calabria e per tutti i cittadini calabresi”. È ciò che afferma Stefano Princi, candidato di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionale della Calabria. “Prospettive che sono di sviluppo, di lavoro, di occupazione – sottolinea – a cui il Governo crede fermamente e per cui si impegna con una politica che non sia di assistenzialismo ma, di crescita reale e di valorizzazione delle opportunità per i calabresi e per l’intero territorio”.

“Il mio impegno, sarà – continua Princi – quello di raccolta delle necessità lavorative e delle istanze dei cittadini, di ascolto concreto del le esigenze delle imprese, dei giovani, delle famiglie e dei lavoratori. Voglio essere portavoce di queste richieste affinché vengano tradotte in azioni concrete. Solo così potremo costruire un futuro – conclude il candidato di Fratelli d’Italia – che non costringa i nostri giovani ad andare via ma, che dia loro la possibilità di realizzarsi qui, nella propria terra”.