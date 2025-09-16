Reggio Calabria, sta per concludersi il deludente “Sunsetland”: pronti gli ultimi due appuntamenti all’Arena | INFO

Idea accattivante, interessante, ma forse promossa e sviluppata male in tempistica e modalità. E così, a parte rare eccezioni, il Susentland a Reggio Calabria si è rivelato un flop, come dimostrano le scarsissime presenze all’Arena. L’evento, andato in scena per tutta l’estate, si concluderà nei prossimi giorni. Sabato 20 settembre, due eventi. Dalle ore 19.00 alle ore 19.45 si celebra il “Tramonto”, mentre dalle ore 22:30 oltre 35 local dj si alternano per la “Reunion in memoria di Peppe Lucisano”.

Chi era Peppe Lucisano

Peppe Lucisano, originario del rione Catona, dj ed autore di diverse produzioni di musica dance nonché abile produttore nell’ambito radiofonico, se ne è andato, nel 2021, a causa di una grave malattia, poco più che quarantenne. Organizzatore di eventi e serate nei maggiori locali notturni di Reggio Calabria, è vivido l’amore di tutti che si alimenta dell’eco delle sue riconosciute ed apprezzate distintive qualità umane e professionali. Ragazzo dal cuore d’oro e dall’innato talento, Peppe Lucisano ha segnato la storia musicale unendo diverse generazioni di dj della città dello Stretto. Ha sempre fondato il suo comportamento, artistico ed umano, vivendo in sintonia con la coniata affermazione: “Musica è libertà. Musica e libertà”.

Per la “Reunion in memoria di Peppe Lucisano”, di sabato 20 settembre, l’Arena dello Stretto, nel suo ultimo appuntamento stagionale, dalle ore 22.30 balla in un viaggio musicale, nel tempo e nello spazio, guidato da più di 35 local dj che si avvicendano in consolle.