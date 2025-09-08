Reggio Calabria, settembre intenso al G.O.M. tra nuove sale e tante novità: tutte le inaugurazioni previste. Il calendario con date ed eventi

Settembre si annuncia come un mese importante per il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria: un percorso di aperture e presentazioni che tocca reparti cruciali, dall’ostetricia alla cardiologia, con l’obiettivo di innalzare qualità, accessibilità e sicurezza delle cure. Di seguito, il racconto delle tappe principali, con luoghi e orari utili ai cittadini.

Giovedì 11 settembre: nuove sale operatorie per Ostetricia e Ginecologia Giovedì 11 settembre, ore 11:00, si parte dal Blocco operatorio della U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia al Piano 5 – Torre L. La presentazione delle nuove sale operatorie segna un passo importante per l’assistenza alla maternità e alla salute della donna, con spazi più moderni, tecnologie aggiornate e percorsi pensati per garantire efficienza e sicurezza in tutte le fasi dell’intervento.

Lunedì 15 settembre: “Tobia Dama”: percorsi su misura per la disabilità psichica e relazionale Lunedì 15 settembre, ore 11:00, nei Locali Tobia Dama al Piano terra dell’Ospedale Storico, viene presentato il progetto Tobia Dama. Si tratta di un’iniziativa dedicata alla creazione di percorsi personalizzati per i pazienti con disabilità psichica e relazionale, con l’obiettivo di rendere l’accesso alle cure più inclusivo, strutturato e rispettoso delle specifiche esigenze di ciascuno.

Giovedì 18 settembre: Radiologia a portata di Pronto Soccorso Giovedì 18 settembre, ore 11:00, l’attenzione si sposta all’U.O.S. Pronto Soccorso (Piano terra), dove viene presentata la nuova area di Radiologia del Pronto Soccorso. L’integrazione immediata tra diagnostica per immagini e percorso emergenziale riduce i tempi di risposta clinica, migliora il triage e accelera le decisioni terapeutiche nelle situazioni più delicate.

Martedì 23 settembre: Poliambulatorio multispecialistico al P.O. Riuniti Martedì 23 settembre, ore 11:00, al Piano 1 dell’Ospedale Storico viene presentata la nuova area poliambulatoriale multispecialistica del P.O. Riuniti. Un hub di visite e consulenze che riunisce diverse competenze in un unico luogo, semplificando i percorsi dei pazienti, favorendo la continuità assistenziale e riducendo gli spostamenti tra reparti e sedi diverse.

Martedì 30 settembre: Cardiologia ed Emodinamica: tre nuovi angiografi Il mese si chiude martedì 30 settembre, alle ore 17:00, con la presentazione di tre nuovi angiografi destinati alle sale di Emodinamica della U.O.C. di Cardiologia, al Piano 2 – Torre L. L’aggiornamento tecnologico potenzia la capacità di diagnosi e intervento su patologie cardiache acute e complesse, migliorando precisione, rapidità e sicurezza delle procedure.