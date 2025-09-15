Reggio Calabria, anomala maggiorazione nei pagamenti delle multe comunali: l’appello di un cittadino

“Buongiorno, con la presente voglio segnalare quanto appresso: nella giornata di venerdì u.s. la Sailpost mi ha recapitato una comunicazione dal valore legale del Comune di Reggio Calabria con oggetto: verbale di violazione C.d.S n………; nella stessa serata ho fatto accesso al sito web in essa indicato, login.notifichedigitali.it, ed ho scaricato il verbale; mi sono premurato di effettuare il pagamento del verbale ammontante a complessive € 35,40, di cui € 29,40 per la sanzione ed € 6,00 per spese, per non incorrere in ulteriori sanzioni, ma il sistema sia della banca che delle poste, aumentava l’importo di €10,26; mi sono recato c/o il Comando dei Vigili Urbani per avere notizie sull’incremento della spesa dove, con mia grande sorpresa, ho trovato 6 utenti con lo stesso problema. Alla mia specifica richiesta l’operatrice non mi ha saputo dare delucidazioni e mi ha invitato ad andare c/o l’Ufficio Legale al Cedir per avere copia della documentazioni che stabilisce l’aumento di queste ulteriori 10,26 €. Vogliate cortesemente pubblicare questa segnalazioni nella speranza che chi di dovere provveda a dare delle delucidazioni ai cittadini già tartassati. Grazie, Gianni Scopelliti”. E’ questa la segnalazione che un lettore di StrettoWeb, Gianni Scopelliti, ha inviato alla nostra redazione.