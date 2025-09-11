Reggio Calabria, scuole e viabilità: l’appello per il ripristino delle “Cento Scale” e delle scale di via Villini Svizzeri

“Il ritorno della vita scolastica, porta e comporta l’attenzione su tanti fronti e soprattutto sugli itinerari che a volte gli studenti per guadagnare tempo e abbreviare il loro percorso, devono in qualche modo intraprendere. Ecco che chi sta nella parte alta della città, quindi nella zona di collina degli Angeli o di via Reggio Campi II tronco, cerca di usufruire della discesa o salita dei Cappuccinelli, zona identificata come “le cento scale,” per raggiungere i plessi scolastici che sono ubicati nella sottostante via Reggio Campi, come l’istituto Scientifico o le scuole medie ed elementari”. Lo afferma in una nota l’Associazione culturale “Sensazioni Emergenti”.

“È necessario di conseguenza poter dare a questa traversa, a questo percorso delle “Cento Scale”, il massimo della sicurezza con la pulizia che attualmente manca per la presenza di erbacce e per il manto stradale cementizio che non è stato ripristinato. Ci auguriamo che sia l’occasione per farlo, unitamente alle scale di via Villini Svizzeri, dove da parecchio i lavori sono stati cantierizzati ma non eseguiti e addirittura un muro di cinta non è più presente”.

“Sono percorsi che aiutano a raggiungere le proprie attività scolastiche e la parte sottostante cittadina. Le scale di via Villini Svizzeri, sono oltretutto una vera opportunità di scorciatoia non solo per i giovani ma anche per gli anziani, infatti chi non ha la macchina è costretto a dover allungare il proprio itinerario visto che le scale non sono agibili. Ci auguriamo, considerato che è stato già annunziato dal comune un “piano scale” per il ripristino sia delle Cento scale che della zona di Villini svizzeri, che il tutto sia eseguibile nei tempi più celeri possibili”.

“Ovviamente per la sicurezza stradale sarebbe opportuno ripristinare le strisce pedonali ormai consumate e del tutto invisibili, che fronteggiano le scuole elementari e medie di via Reggio Campi e gli altri attraversamenti pedonali che portano alla via Possidonea e quindi alla parte sottostante della città, utilizzati oltre che degli studenti anche dai pedoni e quindi da persone anziane. Ci auguriamo che questo inizio di scuola possa essere l’occasione per dare appunto ai nostri cittadini, la sicurezza e l’opportunità di poter in tutta sicurezza utilizzare ogni attraversamento che permette di poter accorciare i tempi di cammino”.