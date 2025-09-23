Reggio Calabria, Scirubetta per CasaPaese: il festival del gelato a sostegno della struttura che combatte le malattie neurodegenerative

Per il quarto anno consecutivo, in occasione delle festività mariane reggine, ritorna il Festival dove il gusto, la tradizione e la dolcezza hanno casa: Scirubetta, il festival del gelato artigianale, organizzato e promosso da Associazione Gelatieri Italiani Conpait e dal suo instancabile presidente Angelo Musolino. Il programma, anche quest’anno, dal 13 al 16 settembre si è rivelato un successo e ha visto numerose iniziative e tanti eventi di valore nazionale ed internazionale, il tutto circondato dallo splendido scenario di contorno del nostro lungomare, zona Stazione Lido, in pieno clima di festività mariane. In particolare quest’anno, la scorsa domenica 14 settembre, la mattina, dalle 10 il villaggio è stato dedicato ai bambini e alla solidarietà.

Gelato solidale

Presso l’area stazione lido del lungomare, è stato un successo, con una serie di iniziative ed attività promosse da numerose realtà coinvolte del territorio e con la curiosa e innovativa iniziativa del “gelato solidale”, destinato a sostenere tramite offerte libere la struttura di CasaPaese, luogo che da anni “combatte” contro le malattie neurodegenerative e l’Alzheimer.

Struttura CasaPaese

La struttura CasaPaese rappresenta un gioiello nel panorama nazionale e internazionale, che gestisce, supporta e cura soggetti affetti da patologie neurodegenerative come l’Alzheimer, e la mattina del 14 è stata presente nel villaggio per raccontare e illustrare le loro attività la Dott.ssa Sodano Elena, fondatrice di CasaPaese e Presidente della Fondazione Ra.Gi.

La mattinata solidale, iniziata dalle 10, ha accolto numerose famiglie, bambini e passanti vari, divertiti e coinvolti dal laboratorio “scirubetta per i bambini: I gelati non crescono negli alberi” e dalle attività per bambini curate dalle associazioni ReteSociale e Nuova solidarietà. In particolare dalle 11 è stato anche offerto al pubblico Spettacolo di Tony e le magiche bolle, gentilmente offerto da Antonio Retta, e subito dopo un’esibizione sul tema Alzheiemer a cura dell’Asd Revolution Ballet del Maestro Sergio Frangipane.

Il tutto è stato intervallato da una serie di interventi e di visite istituzionali, tra cui la visita del nostro primo cittadino l’Avv. Giuseppe Falcomatà, il quale ha aperto le porte di Reggio alla struttura di CasaPaese e promesso un supporto e aiuto concreto nei prossimi giorni, affinché il modello CasaPaese possa estendersi anche sul nostro territorio metropolitano.

Donazione di una maglia della Reggina

Inoltre la Reggina Calcio ha voluto offrire simbolicamente il proprio contributo al progetto attraverso un messaggio e la donazione di una maglia del Capitano della squadra Nino Barillà. La mattinata si è conclusa con il talk “Che cosa è CasaPaese? Combattere l’Alzheimer Assieme!” a cura dell’Associazione ReteSociale , che ha avuto come ospiti e relatori la Dott.ssa Elena Sodano e il Professor Angelo Labate, professore ordinario di Neurologia dell’Università degli studi di Messina. È stata una mattinata piena di colori, attività e animazione per i più piccoli, divertimento e tanta generosità!

Scirunetta per CasaPaese è stata coorganizzata dalle Associazioni ReteSociale, presieduta dal Dott.Bruno Monorchio, una realtà socio-culturale no-profit di giovani e adulti che hanno a cuore l’immagine e il bene della città, e da Lions Club International Distretto 108Ya, nella persona dell’instancabile Dott. Mimmo Praticò, che con il Progetto Distrettuale Sport e Sociale ha voluto confermare il ruolo internazionale del Club che ha nel suo DNA lo spirito di servizio verso i più bisognosi, presenziando ovunque c’è la possibilità di mettere le mani nel “fango sociale”. La mattinata è stata ricca di momenti e il grazie più grande va a tutti coloro che hanno partecipato e animato. “Ennesimo ringraziamento va ad Angelo Musolino e a tutto lo staff di Scirubetta, che dimostra nuovamente non solo una grande professionalità oltre che appartenenza, ma una grandissima generosità e sensibilità soprattutto verso temi solidali e sociali importanti. Scirubetta si è tinta di Solidarietà e Reggio l’ha accolta con grande fervore, affetto e generosità“, affermano gli organizzatori.