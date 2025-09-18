Reggio Calabria, Sarica (Lega): “sanità, infrastrutture, lavoro, questi i punti del mio programma” | INTERVISTA

Evento elettorale al “Lucianum” per Franco Sarica, candidato alle elezioni regionali in Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre, nella lista della Lega. Il noto medico è stato Assessore ai Lavori Pubblici al Comune di Reggio Calabria durante la stagione del “modello Reggio” di Scopelliti. E’ stato anche candidato alle regionali nel 2010. Sarica ha il sostegno dell’ex sindaco e Governatore e di tanti professionisti e cittadini della città e dell’Area Metropolitana.

Ai microfoni di StrettoWeb, Sarica ha detto: “con tanti professionisti ed amici abbiamo condiviso un programma importante per la città e per la Regione, basato sulla sanità, infrastrutture e lavoro”. “Sarà fondamentale evitare il più possibile l’emigrazione di tanti calabresi per curarsi. Qui da noi abbiamo figure professionali valide ma dobbiamo incidere ancora di più per essere efficienti“, rimarca Sarica.