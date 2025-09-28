Reggio Calabria, “Salotti Musicali” tra lirica e arte alla Galleria Dedalo

Sabato 27 settembre 2025, la Galleria d’Arte Dedalo si è trasformata in un raffinato teatro lirico, ospitando il concerto inaugurale del ciclo “Salotti Musicali”, a cura del Nuovo Laboratorio Lirico diretto dal M° Gaetano Tirotta. L’iniziativa, che intreccia musica, arte e cultura, nasce con l’intento di offrire al pubblico un viaggio attraverso epoche e stili nell’arte del Belcanto. In questa prima serata, Roberta Nassi (soprano) e Daniele Tirotta (tenore), accompagnati con elegante sensibilità al pianoforte da M° Grazia Maria Danieli, hanno interpretato una selezione di arie e romanze da camera tratte dall’operetta, dalla canzone napoletana e dal repertorio operistico.

Tra i momenti più applauditi, “Musica Proibita” di Gastaldon e “Se il mio nome saper voi bramate” dal Barbiere di Siviglia di Rossini. La sala gremita ha accolto con entusiasmo la straordinaria espressività vocale e scenica degli interpreti, mostrando un profondo coinvolgimento emotivo. Una performance intensa, resa ancora più suggestiva dalla brillante esecuzione pianistica.

L’evento ha saputo fondere armoniosamente la bellezza delle arti visive con la forza evocativa della musica lirica, offrendo al pubblico un’esperienza raffinata e memorabile. Il ciclo “Salotti Musicali” non si esaurisce con questo appuntamento: tornerà infatti verso la fine di novembre, pronto ad allietare un altro sabato alla Galleria d’Arte Dedalo.