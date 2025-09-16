Reggio Calabria, rissa tra giovanissimi davanti al Duomo: indignazione in piena festa della Madonna | VIDEO

Momenti di tensione e forte indignazione ieri sera davanti alla scalinata del Duomo di Reggio Calabria, dove un gruppo di ragazzini si è reso protagonista di una violenta rissa. L’episodio si è verificato proprio nel cuore della città e in un luogo simbolico, durante il periodo delle celebrazioni in onore della Madonna della Consolazione, patrona di Reggio.

Secondo le prime ricostruzioni, la lite – iniziata per futili motivi – sarebbe rapidamente degenerata, coinvolgendo diversi adolescenti e attirando l’attenzione dei numerosi passanti presenti nell’area in quel momento. La scena, avvenuta davanti a famiglie, bambini e turisti, ha suscitato sgomento e rabbia nella comunità reggina.

Un gesto indecoroso in un luogo sacro

La rissa, esplosa proprio ai piedi della Cattedrale, è stata giudicata da molti cittadini un atto di grande mancanza di rispetto non solo verso la città, ma soprattutto verso il luogo e il periodo di festa. “È inaccettabile – commentano alcuni cittadini – assistere a simili episodi durante le celebrazioni della Madonna, davanti alla nostra chiesa madre. Serve più controllo e rispetto”.

L’episodio riaccende i riflettori sul tema della sicurezza e del decoro urbano nei punti più frequentati della città, specie durante eventi religiosi e di forte richiamo popolare. Il fatto è stato definito “indecoroso e vergognoso” da numerosi cittadini che chiedono maggiori misure di vigilanza e prevenzione, affinché simili episodi non si ripetano, soprattutto in luoghi di culto e in momenti di forte significato per la comunità reggina.