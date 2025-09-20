Reggio Calabria, risate e spettacolo al Castello: l’Achille Lauro di Caprì finisce… contro un muro | FOTO e VIDEO

Achille Lauro è finito contro un muro a Reggio Calabria mentre distratto da una bella donna. Tranquilli, niente di rotto. È solo l’imitazione di Pasquale Caprì. Grasse risate e tanto divertimento nella serata di ieri, venerdì 19 settembre, presso Piazza Castello, con lo spettacolo di cabaret che ha visto il comico reggino impegnato fra canzoni e sketch comici: dal Sindaco Falcomatà a Gianluca Grignani, dal signor Putortì fino allo stesso Achille Lauro. Il tutto coadiuvato dalla spalla e presentatore dell’evento, Benvenuto Marra.

Sul palco si sono alternati anche la giovane cantante Martina Franco che ha conquistato il pubblico con la sua voce potente e il mago Mefai che, con l’aiuto di Debora Pellerone, ha incantato i presenti con dei trucchi di magia sorprendenti.