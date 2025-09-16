Reggio Calabria, ripulita l’area di via Sbarre Superiori dopo la segnalazione di StrettoWeb | FOTO

“Desidero ringraziare pubblicamente Ecologia Oggi per aver risposto con tempestività alla mia segnalazione riguardante la grave situazione ” igienico-sanitaria” in via Sbarre Superiori. Dopo settimane di abbandono, la squadra è finalmente intervenuta, ripulendo l’area e rimuovendo la discarica a cielo aperto che metteva a rischio la salute pubblica e il decoro urbano. Adesso si attende l’ultimo sforzo cioè lo sfalcio dell’erba incolta lungo il marciapiede che costeggia il parcheggio dell’Ospedale Morelli, affinché i cittadini possano transitare in sicurezza, soprattutto in un’area così sensibile e frequentata. Un sentito grazie anche alla redazione di StrettoWeb, che *puntualmente accoglie le segnalazioni dei cittadini*, contribuendo in modo concreto a portare le criticità all’attenzione delle istituzioni. In allegato le foto prima e dopo l’intervento di ecologia oggi”. E’ questa la nota del lettore di StrettoWeb, Giovanni di Bella.