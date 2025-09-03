Reggio Calabria, ricordi e memorie delle Feste di Settembre: le fiere dell’artigianato calabrese

StrettoWeb

Domenico Nava, dell’Associazione culturale “Sensazioni Emergenti”, ha voluto raccontare – in questi primi giorni di settembre – aneddoti e ricordi legati alle feste e agli eventi storici e tradizionali di settembre a Reggio Calabria, come quelle legate alle fiere dell’artigianato calabrese. “Il mese di settembre era sia il momento in cui si festeggiava il periodo della festa più importante per Reggio Calabria – la Festa della Madonna della Consolazione – che il tempo utile per presentare nella ex-fiera agrumaria cittadina del parco Caserta, tutto quello che era la parte produttiva della nostra regione. Per cui ti trovavi ad essere immerso nelle realtà piccole e paesane dove trovavi le ceste di vimini, trovavi la ceramica dei paesi limitrofi come Seminara, il ricordo delle produzioni locali con prodotti che facevano parte agrumaria della nostra regione. Ma si trovava anche ciò che veniva prodotto con filati e telai per cui lavorati a mano” comincia il racconto.

La fiera del Parco Caserta

“La fiera del Parco Caserta era una zona circoscritta dalle mura, che propendeva sino al punto d’ingresso degli Ospedali Riuniti. Salivi i gradini di via prolungamento Aschenez, dove sul frontale della struttura campeggiava la scritta e man mano andavi verso i vari box, camminando sul terriccio di pietre. L’evento della fiera agrumaria era accompagnata dal tenore della festa, era il via vai delle persone curiose e vogliose a fare i loro piccoli acquisti, era in pratica la realtà storica che ci rappresentava in quel contesto, di tradizioni, di sviluppo, di vendita anche commerciale.

Ovviamente io ero attratto dalla parte più gioiosa, quella dove in qualche modo potevi rintracciare qualche giochino e spesso erano giochi un po’ particolari, fatti di legno, con un pagliaccio che in una carriola, batteva le mani, mentre tu lo portavi in giro e faceva musica. Oppure tamburelli, trottole meccaniche, piccoli flauti di legno, giochi a corda, o il gioco del momento come le trottole di legno e corda, che abilmente facevi ruotare su marciapiedi e soglie di case. Erano i giochi che riuscivano ad intrattenere la nostra fantasia” racconta Domenico Nava.

“Per le donne, le massaie vi era la parte importante della ceramica, dei tessuti, dei tendaggi, delle tovaglie, del vimini con ceste e vari contenitori, quindi la parte un po’ casalinga che poteva tornare utile. E poi non potevano mancare i dolci specifici come la ‘nzuddha, i biscotti al miele con le mandorle dentro, le mandorle tostate e ovviamente il gusto dello zucchero filato. Non ricordo se oltre il mese di settembre questa fiera creata all’interno del parco Caserta, fosse ripresentata. Ero ragazzino per cui tutto ruotava intorno alla particolarità del momento festivo e quindi della processione e poi le favolose meccaniche giostre, l’interesse per quei momenti particolari che si creavano in quell’occasione.

Però era il tutto che suscitava anche curiosità in me, per cui seguivo con attenzione ciò che interessava ai miei genitori, verso il particolare oggetto utile per i lavoretti in casa, oppure necessari all’economia domestica, o l’hobbistica che poteva contribuire alla manualità di ognuno. Insomma era il momento in cui qualcosa rapiva la tua necessità e quindi diventava l’oggetto da acquistare proprio in quell’occasione. Ed ecco che il mese di settembre della festa diventava il momento atteso anche per questo, così si riempiva di gente intorno, di incontri tra famiglie e amici, di nonni portati a braccetto e carrozzelle spinte dalle giovani coppie.

“Era la sagra del mese a cui anche le luci delle parature creavano l’atmosfera da vivere in città. Un tempo diverso da quello attuale, dove in qualche modo manca la particolarità dei nostri produttori, mentre campeggiano stand spesso uguali e non certamente artigianali. Manca di fatto l’artigianalità che dava e darebbe alla nostra festa il momento dell’esposizione e dell’interesse locale unico e proprio di ogni realtà calabrese. Grati dell’attenzione, inviamo il ricordo d’un tempo sicuramente diverso dall’attuale per cui parte storica reggina” si chiude il racconto.