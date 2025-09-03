Reggio Calabria, revocata l’ordinanza di non potabilità dell’acqua nel centro storico

StrettoWeb

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria rende noto che con ordinanza sindacale n. 86 del 3 settembre è stato revocato il provvedimento adottato lo scorso 25 agosto con cui, a seguito di apposita comunicazione della Sorical S.p.A, in via cautelativa era stato disposto il divieto dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e per il consumo umano nelle zone del centro storico di Reggio Calabria servite dai serbatoi Modena, S. Sperato, Trabocchetto, Santa Caterina, Lazzaretto e Condera, a seguito di una disfunzione riscontrata presso l’impianto di potabilizzazione del Menta.

Nella nuova ordinanza si dà atto che l’erogazione idrica alle utenze servite dai serbatoi menzionati si è normalizzata e i dati analitici hanno confermato la conformità delle acque ai requisiti della vigente normativa relativa alle acque destinate al consumo umano.

Il provvedimento è stato adottato alla luce della nota con cui l’Asp di Reggio Calabria – Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) ha autorizzato la revoca dell’ordinanza di non potabilità, nonché della nota con cui la Sorical S.p.A ha comunicato l’esito favorevole delle analisi di laboratorio su campioni di acqua potabile prelevati in uscita dai serbatoi citati, entrambe acquisite al Protocollo dell’ente in data 3 settembre 2025.