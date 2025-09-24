Reggio Calabria, ramo crolla in via San Giuseppe: tragedia sfiorata per pochi secondi, donna graziata per un soffio

Ancora una volta la città di Reggio Calabria ha rischiato di contare vittime per la mancata manutenzione del verde pubblico. Nel primo pomeriggio di oggi un grosso ramo si è staccato da uno degli alberi presenti in via San Giuseppe, precipitando con violenza sulla carreggiata. A pochi metri dal punto dell’impatto si trovava una donna che stava parcheggiando l’auto: il ramo le è piombato accanto, mancando di un soffio la vettura e la sua stessa incolumità. Solo per pura fortuna l’episodio non si è trasformato in una tragedia.

I residenti, ormai esasperati, denunciano la situazione da tempo: “Ogni settimana – raccontano – assistiamo a rami che cadono da soli, come se gli alberi si potassero da sé. È una roulette russa che prima o poi farà un’altra vittima”. Non è la prima volta, infatti, che simili episodi mettono a rischio automobilisti e pedoni della zona. La rabbia è palpabile: i cittadini chiedono interventi immediati e una manutenzione costante dei grandi alberi che costeggiano la strada. “Non possiamo vivere nel terrore di camminare sotto le nostre case – gridano – il Comune intervenga prima che ci scappi il morto come già successo qualche anno fa”.

Per ora, in via San Giuseppe resta la paura, insieme all’ennesima testimonianza di un problema che continua a essere ignorato.