Reggio Calabria, Raffa su Falcomatà: “la sua candidatura alle regionali sembra una fuga. E sul Ponte sullo Stretto…”

StrettoWeb

Peppe Raffa, ultimo presidente della Provincia di Reggio Calabria, in un’intervista a Gazzetta del Sud, afferma: “qualora fosse confermata la scelta di Giuseppe Falcomatà di candidarsi a consigliere regionale, credo che il sindaco si farebbe un clamoroso autogol. Perché questa sua scelta avrebbe il fastidioso retrogusto di una fuga dalle sue responsabilità. Significherebbe tradire il mandato elettorale avuto dai cittadini e concentrarsi solo sulle sue esigenze politiche personali“, evidenzia Raffa.

“Interrompere un mandato elettorale significa tradire gli elettori

“Anche io alla fine del mandato di presidente della Provincia, ho avuto la possibilità di candidarmi alle regionali. Fui sollecitato dai partiti e dai consiglieri, tuttavia non ci ho pensato nemmeno un attimo, perché interrompere un mandato elettorale a pochi mesi dalla fine, secondo me, avrebbe significato tradire il mandato ricevuto dai miei concittadini”, rimarca Raffa.

Ponte sullo Stretto

“Ponte sullo Stretto? Inviterei Falcomatà ad astenersi dal dare giudizi negativi sul Ponte, vista la sua esperienza nel non realizzare neppure i 15 metri del Ponte sul Calopinace. La sua è certamente una valutazione poco attendibile”, sottolinea Raffa. “Sono un sostenitore del Ponte perché è un messaggio politico nuovo, lontano da slogan fumosi. Si può essere favorevoli o contrari ma un dato a me sembra chiaro: l’azione politica messa in campo per la sua realizzazione rappresenta una novità nel panorama politico nazionale, sganciata dalle promesse mai mantenute. In passato ci hanno provato in tanti, a cominciare da Silvio Berlusconi, e la determinazione del Governo e del Ministro Salvini è un importante segnale soprattutto per il Sud. Un investimento da 13,5 miliardi qui non si era mai visto, smettiamola con le polemiche strumentali come fa la sinistra”, spiega Raffa.

Raffa su Occhiuto

“Occhiuto? La scelta di dimettersi è un gesto di amore verso la propria terra. Ribadire la volontà popolare significherà rilanciare un’azione politica e continuare con il buon governo messo in campo finora”, conclude Raffa.