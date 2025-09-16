Reggio Calabria, raduno delle Fiat 500 in occasione della Festa di Madonna | INTERVISTE

Sono giorni di festa a Reggio Calabria per via dei festeggiamenti in onore della Madonna della Consolazione con cerimonie religiose, spettacoli musicali, fiere enogastronomiche, giostre e tanto altro. Ieri pomeriggio, nella centralissima Piazza Duomo, grande spettacolo con il raduno delle Fiat 500 dove hanno partecipato tantissimi appassionati e curiosi.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente Enzo Polimeni, per l’alta affluenza all’evento che per il dodicesimo anno consecutivo impreziosisce la Festa di Madonna.

Le interviste di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: