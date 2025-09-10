Reggio Calabria, proseguono gli interventi di manutenzione delle fontane cittadine

Proseguono gli interventi di manutenzione e ripristino delle fontane in diverse aree della città di Reggio Calabria. Nei giorni scorsi, grazie al lavoro della Castore SPL e al coordinamento dell’Amministrazione comunale, sono stati eseguiti interventi in via Pio XI – Borgata Giardini, sul Waterfront, in via Marina a Catona e al Parco Lineare Sud.

Il consigliere comunale Franco Barreca, delegato alla manifestazione, ha espresso soddisfazione per le attività portate avanti: “Restituire piena funzionalità e decoro a spazi pubblici come le fontane cittadine significa ridare dignità e bellezza ai nostri quartieri. Non si tratta soltanto di opere materiali, ma di segni di attenzione verso la comunità, verso i luoghi che viviamo ogni giorno e che rappresentano l’identità della nostra città”.

Barreca ha ringraziato i tecnici e gli operatori della Castore SPL per il lavoro svolto e ha annunciato che il programma di manutenzione proseguirà anche nelle prossime settimane in altre zone della città:

“L’obiettivo è ambizioso e non nasconde le sfide ancora da affrontare. Siamo consapevoli che c’è ancora tanto lavoro da fare”, ha ammesso il consigliere. “L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Falcomatà è costantemente impegnata per rendere Reggio una città più ordinata, accogliente e vivibile. Dettagli e particolari che fanno la differenza nella percezione quotidiana della qualità della vita urbana e contribuiscono a rafforzare il senso di comunità e di appartenenza dei cittadini. L’opera di riqualificazione è un percorso a tappe, ma la direzione intrapresa è chiara: offrire a Reggio la cura che merita.”