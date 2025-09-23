Reggio Calabria, pronta la 9ª edizione del Premio Nazionale Biesse “Eccellenze del Territorio” 2025 | INFO

Si terrà sabato 27 settembre 2025, alle ore 18.00, presso Villa Zerbi, a Reggio Calabria, la nona edizione del Premio Nazionale Biesse Eccellenze del Territorio. Un appuntamento ormai istituzionalizzato da nove anni, attraverso cui l’Associazione Biesse celebra le personalità che hanno dato lustro alla Calabria e all’Italia, sia a livello nazionale che internazionale. “Premiamo non solo la competenza e la professionalità, ma anche l’umanità, che fa la differenza e contraddistingue le personalità insignite”, afferma la presidente nazionale e fondatrice dell’Associazione Biesse, Bruna Siviglia.

Nel corso delle passate edizioni numerose figure di spicco sono state premiate. Anche quest’anno i nomi sono di grande rilievo: