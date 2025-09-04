Reggio Calabria, processo Hybris: il Tribunale del Riesame concede i domiciliari a Gaetano Verga

Con ordinanza emessa in data odierna il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari per il signor Gaetano Verga, imputato per estorsione nel processo Hybris, attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Palmi. “La decisione – hanno commentato i difensori del Verga, Avv. Luca Cianferoni del Foro di Roma e Avv. Giorgio D’Angelo del Foro di Siracusa – è frutto di un accurato lavoro difensivo inteso a dimostrare anche con l’analisi degli atti contrattuali la estranierà del sig. Verga alla trattativa che correva tra altri imputati per l’acquisto di un capannone in Siracusa”.

L’8 marzo del 2023, l’operazione Hybris – condotta dalla DDA di Reggio Calabria – aveva portato all’applicazione di misura cautelare per 49 persone, imputate a vario titolo.