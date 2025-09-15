Reggio Calabria, Princi (Fdi) sulle funzioni della Città Metropolitana: “la mia candidatura rappresenta un punto di riferimento certo”

“Mentre si delinea il futuro istituzionale e amministrativo della Regione Calabria, è cruciale riportare al centro del dibattito il riordino delle funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, troppo a lungo rimasto in sospeso”. È ciò che afferma Stefano Princi, candidato di Fratelli d’Italia alle prossime Elezioni Regionali della Calabria. “La Legge Delrio ha dato un nuovo assetto agli enti locali, ma in Calabria il processo è rimasto a metà, creando incertezze e paralisi amministrativa. La mia candidatura – sottolinea Princi – vuole rappresentare un punto di riferimento certo per il dovuto riconoscimento delle prerogative dell’Area Metropolitana reggina. In forte antitesi con la demagogia parolaia del Sindaco metropolitano e della sua fallimentare amministrazione, ma in sintonia piena con la missiva del Presidente Occhiuto al Consiglio Regionale, affinché si faccia parte diligente nell’espletamento condiviso del processo”.

“Ecco perché sarà fondamentale puntare sin dall’inizio su una rappresentanza reggina forte in Consiglio Regionale – conclude Princi – che sappia tutelare e difendere questo percorso da possibili interferenze campanilistiche o tentativi di depotenziare la funzione strategica della Città Metropolitana”.