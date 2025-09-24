Reggio Calabria, presso lo Spazio Open la presentazione del libro “La fonte e il bicchiere”

Sarà Spazio Open, in via dei Filippini, nel cuor di Reggio Calabria e in cima al tapis roulant, ad ospitare, alle ore diciotto del ventisei di settembre, venerdì, la presentazione di un libro che non può non esserci nella personal biblioteca di quanti desiderano, della propria vita, farne un capolavoro. Il titolo? La fonte e il bicchiere. Conversazioni con Domenico Minuto. L’autore? Angelo Vecchio Ruggeri. È un carteggio, è la concreta testimonianza di cosa significhi vivere… in relazione: l’uno chiede aiuto all’altro, l’altro aiuta, ricevendo, a sua volta, in cambio, sostegno. Son 192 paginette, pubblicate da Città del Sole Edizioni, che offrono al lettore l’opportunità di compiere un pellegrinaggio fra i meandri dell’esistenza umana, carezzando e, talvolta, addirittura risolvendo, diversi di quei nodi che caratterizzano l’incedere sotto al Cielo e sopra la Terra.

La presentazione

A colloquiare con Angelo Vecchio Ruggeri e con Domenico Minuto saranno Paola Abenavoli, giornalista, e Ida Nucera, giornalista e scrittrice. Modererà Antonio Marino, giornalista ed editor di Città del Sole Edizioni. Logicamente, saranno Franco Arcidiaco ed Antonella Cuzzocrea, anime di una Casa Editrice che, fin dal sorgere suo, s’è posta l’obiettivo di scoprire e far conoscere parole e sorrisi che, talmente semplici e genuini, rischierebbero di restar nascosti, mentre il loro divenir libro è motivo di crescita umana e culturale, nonché di conquista di un ulteriore pezzetto di libertà, per quanti scelgono di nutrirsi con sillabe, virgole e immagini, ad introdurre un evento più unico che raro.

Il ventisei settembre, alle ore diciotto a Spazio Open, Domenico Minuto e Angelo Vecchio Ruggeri sveleranno, a chi interverrà, il “segreto della vita: saper scegliere la fonte giusta presso la quale soddisfare l’innata sete della curiosità, intellettuale e umana. E a noi di Città del Sole non resta che render lode a questi due Uomini che, nonostante tutto, mai smettono di regalarci opportunità capaci di far svoltare la vita nostra. Come? Leggete e… svoltate!” (Dalla Prefazione di Arcidiaco e Marino).