Reggio Calabria, presentata la lista dei “Democratici e Progressisti”. Versace sul Ponte sullo Stretto: “serve tanto altro…” | FOTO e INTERVISTE

Si è conclusa poco fa, a Piazza Camagna, la presentazione di “Democratici e Progressisti”, la seconda lista del Pd, per il collegio di Reggio Calabria per le prossime elezioni regionali del 5 e 6 ottobre. I candidati in campo sono: Caterina Belcastro (già sindaco di Caulonia), Marcella Borrello (medico di base), Nino De Gaetano (già assessore regionale), Antonio Morabito (già segretario del Pd metropolitano), Giuggy Palmenta (assessore al Comune di Reggio Calabria), Alessandra Papandrea (casalinga), Carmelo Versace (vicesindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria).

“Abbiamo una lista forte”

“È una lista forte e rappresentativa – dichiara Giuseppe Panetta, segretario del Pd dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria – che tiene insieme esperienze amministrative e civiche, professionalità diverse e un forte radicamento territoriale. Con queste candidature vogliamo dare un segnale chiaro di apertura e rinnovamento, mettendo al centro il progetto di un centrosinistra largo e inclusivo”.

Versace: “altro che Ponte sullo Stretto, serve altro”

“Ho condiviso con i territori la scelta di scendere in campo, vorrei contribuire a migliorare la Calabria. Su cosa mi batterò? Sicuramente sulle deleghe delle funzioni che la Regione delle assegnare alla città metropolitana. Ponte sullo Stretto? No, serve tanto altro“, afferma Carmelo Versace, vicesindaco della città metropolitana.

Palmenta: “orgogliosa di affrontare questa sfida”

Candidata nelle liste dei Democratici e progressisti anche Giuggy Palmenta, assessore della Giunta Falcomatà: “ringrazio il gruppo consiliare che mi ha proposta, sono molto contenta ed orgogliosa di affrontare questa sfida”, conclude.

Nino De Gaetano e l’importanza di recarsi alle urne

Nino De Gaetano, già assessore regionale, torna alla politica attiva dopo l’assoluzione nel processo “Rimborsopoli”: “sono trascorsi tanti anni ma sapevo di non aver commesso nessun reato. Su cosa punto? Vorrei portare in consiglio regionale tante battaglie come la lotta alla precarietà ed alle diseguaglianze”. Poi lancia un appello: “è fondamentale andare a votare, tanti cittadini ci hanno rimesso la vità ed è un dovere civico farlo“.