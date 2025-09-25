Reggio Calabria, Praticò (Fdi): “mi candido alle regionali per servire questa terra”

Più di duecento persone hanno partecipato ieri sera all’Hotel Excelsior per sostenere la candidatura di Francesco Praticò, dirigente scolastico che si è sempre distinto per serietà, competenza e passione.

Accolto tra applausi e affetto, Praticò è riuscito a entrare nel cuore di tutti grazie al suo modo di essere. In prima fila il mondo della scuola, della cultura, delle associazioni e dei professionisti. Un pubblico coerente e di spessore che intende sostenere la candidatura di chi veramente rappresenta e serve la cultura e l’istruzione.

“Mi candido per servire questa terra”

“Mi candido per servire questa terra”, ha detto Praticò emozionato. “Voglio servire questa terra, le famiglie e i giovani. Sogno, ed insieme sogniamo, un futuro diverso, concreto, carico di aspettative, e non un domani con delle valigie in primo piano. Basta partire. Bisogna costruire ogni presupposto per restare“, rimarca. Poi ha aggiunto: “ho fatto questa scelta con slancio e passione perché sento di volermi spendere per questa bella Calabria, che ha molto da dare a ciascuno. Lavoro, sviluppo sostenibile, istruzione, servizi, attenzione verso le famiglie e molto altro devono sempre essere argomenti di primo piano. Dobbiamo costruire in modo concreto e serio la Calabria. Ciò rappresenta un’urgenza”.

Per Praticò, è giunto il momento di trasformare le potenzialità in opportunità, mai in promesse. Ha sottolineato come “non sia più ammissibile accettare Regioni di serie A e altre di serie B, con cittadini costretti a subire disuguaglianze e mancanza di prospettive”. Questi sono i motivi per cui è sceso in politica: “servire, e solo servire, per costruire una Calabria migliore”.

Alla domanda sui punti forti del suo programma, Praticò ha risposto chiaramente: “creare opportunità di lavoro qui, in Calabria, investendo in settori strategici e supportando le imprese locali; garantire un’istruzione di eccellenza, che prepari i nostri ragazzi a competere sul mercato del lavoro senza dover andare lontano: combattere le disuguaglianze, assicurando a ogni cittadino, giovane o anziano, la stessa dignità e gli stessi servizi di chi vive in altre regioni d’Italia”.

Ersilia Cedro, coordinatore di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria, e Bruno Squillaci, coordinatore provinciale del partito, hanno evidenziato “le capacità di Francesco Praticò e le sue qualità umane, soffermandosi su come e quanto la politica debba investire nella società scegliendo le migliori energie per il bene di tutti”. I lavori sono stati moderati dal giornalista Vincenzo Malacrinò.