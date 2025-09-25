Reggio Calabria, Praticò (Fdi): “mi candido alle regionali per servire questa terra”

Reggio Calabria, più di duecento persone hanno partecipato ieri sera all’Hotel Excelsior per sostenere la candidatura di Francesco Praticò

Più di duecento persone hanno partecipato ieri sera all’Hotel Excelsior per sostenere la candidatura di Francesco Praticò, dirigente scolastico che si è sempre distinto per serietà, competenza e passione.
Accolto tra applausi e affetto, Praticò è riuscito a entrare nel cuore di tutti grazie al suo modo di essere. In prima fila il mondo della scuola, della cultura, delle associazioni e dei professionisti. Un pubblico coerente e di spessore che intende sostenere la candidatura di chi veramente rappresenta e serve la cultura e l’istruzione.

“Mi candido per servire questa terra”

“Mi candido per servire questa terra”, ha detto Praticò emozionato. “Voglio servire questa terra, le famiglie e i giovani. Sogno, ed insieme sogniamo, un futuro diverso, concreto, carico di aspettative, e non un domani con delle valigie in primo piano. Basta partire. Bisogna costruire ogni presupposto per restare“, rimarca. Poi ha aggiunto: “ho fatto questa scelta con slancio e passione perché sento di volermi spendere per questa bella Calabria, che ha molto da dare a ciascuno. Lavoro, sviluppo sostenibile, istruzione, servizi, attenzione verso le famiglie e molto altro devono sempre essere argomenti di primo piano. Dobbiamo costruire in modo concreto e serio la Calabria. Ciò rappresenta un’urgenza”.

Per Praticò, è giunto il momento di trasformare le potenzialità in opportunità, mai in promesse. Ha sottolineato come “non sia più ammissibile accettare Regioni di serie A e altre di serie B, con cittadini costretti a subire disuguaglianze e mancanza di prospettive”. Questi sono i motivi per cui è sceso in politica: “servire, e solo servire, per costruire una Calabria migliore”.

Alla domanda sui punti forti del suo programma, Praticò ha risposto chiaramente: “creare opportunità di lavoro qui, in Calabria, investendo in settori strategici e supportando le imprese locali; garantire un’istruzione di eccellenza, che prepari i nostri ragazzi a competere sul mercato del lavoro senza dover andare lontano: combattere le disuguaglianze, assicurando a ogni cittadino, giovane o anziano, la stessa dignità e gli stessi servizi di chi vive in altre regioni d’Italia”.

Ersilia Cedro, coordinatore di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria, e Bruno Squillaci, coordinatore provinciale del partito, hanno evidenziato “le capacità di Francesco Praticò e le sue qualità umane, soffermandosi su come e quanto la politica debba investire nella società scegliendo le migliori energie per il bene di tutti”. I lavori sono stati moderati dal giornalista Vincenzo Malacrinò.

