Reggio Calabria, Piazza Genoese abbandonata al degrado: la denuncia di un lettore

Un cittadino segnala lo stato di abbandono della piazza e denuncia: “molte altre aree della città versano in condizioni simili”

Piazza Genoese

Un nuovo grido d’allarme arriva dai cittadini di Reggio Calabria. Un lettore di StrettoWeb, Ernesto per Reggio, ha voluto condividere con la Redazione un video che pubblichiamo a corredo dell’articolo e che documenta lo stato di abbandono di Piazza Genoese, nel cuore della città, accompagnandolo da un messaggio semplice ma eloquente: “Piazza Genoese lasciata al suo destino; il video è eloquente. P.S.: molte piazze sono ridotte in condizioni simili. Distinti saluti. Ernesto per Reggio.”

Una piazza dimenticata

Le immagini parlano da sole: erba alta, sporcizia e incuria caratterizzano una piazza che dovrebbe essere un luogo di socialità, incontro e vivibilità per famiglie, bambini e anziani. Al contrario, lo spazio oggi appare trascurato, come spesso accade in altre aree urbane della città.

Non un caso isolato

La denuncia del lettore non si limita a Piazza Genoese. Ernesto sottolinea come il problema del degrado urbano riguardi numerose piazze e spazi pubblici di Reggio Calabria, che versano in condizioni analoghe. Una criticità diffusa che alimenta il malcontento dei residenti, costretti a convivere quotidianamente con situazioni di incuria e mancata manutenzione.

L’appello dei cittadini

La segnalazione è anche un appello alle istituzioni competenti affinché intervengano con urgenza per restituire dignità e decoro non solo a Piazza Genoese, ma all’intero patrimonio urbano della città. Reggio non può permettersi di abbandonare le sue piazze.

