Reggio Calabria, pericolosissima buca in via San Marco “coperta” con cassette e cartoni: rischio quotidiano per i cittadini

Una buca pericolosa “coperta” alla meglio con cassette e cartoni. È questa la scena che si presenta in via San Marco, a Reggio Calabria, dove un tratto del marciapiede è stato “messo in sicurezza” in maniera improvvisata, evidenziando ancora una volta il grave stato di degrado urbano in cui versa la città. L’immagine è eloquente: al posto di un intervento di manutenzione regolare, qualcuno ha pensato di segnalare la presenza della buca ricoprendola con cassette di frutta e un cartone, tentando di evitare che pedoni o veicoli potessero finirvi dentro.

Un pericolo concreto per pedoni e automobilisti

La buca, collocata in una zona trafficata e di passaggio, rappresenta un pericolo concreto per chiunque percorra la strada. I pedoni rischiano di inciampare, di cadere o di finirci dentro. Questo tipo di situazioni, purtroppo, non è isolato: in diverse aree della città buche, marciapiedi dissestati e strade rattoppate con soluzioni di fortuna mettono quotidianamente a rischio la sicurezza dei cittadini.

Un simbolo del degrado cittadino

La scena di via San Marco è l’ennesimo segnale di una città che fatica a mantenere il decoro urbano. Non si tratta solo di un problema estetico, ma di una questione di sicurezza pubblica. La manutenzione delle strade e dei marciapiedi è un servizio essenziale che Reggio Calabria non può permettersi di trascurare.

I cittadini chiedono interventi immediati e strutturali, affinché non si debba più assistere a immagini che testimoniano una gestione approssimativa e che rischiano di trasformare semplici passeggiate in percorsi a ostacoli.