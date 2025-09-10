Reggio Calabria, perdita d’acqua da due mesi all’ex mattatoio di Pellaro: “buca profonda e sprechi senza interventi”

“Da due mesi all’ex mattatoio di Pellaro insiste questa perdita idrica già precedentemente riparata. Nessuno è intervenuto facendo si che la strada si ammalorasse provocando una grande buca molto profonda e un ingente spreco di acqua in barba alle tante famiglie che soffrono la mancanza nelle proprie abitazioni. A Tridico è stato mostrato il lato bello della città ma delle situazioni critiche giornaliere annose chi è in campagna elettorale altamente se ne frega… Nel programma elettorale di ogni singolo candidato che dal consiglio comunale aspira a un posto in consiglio regionale a prezzi elevati ci dovrebbe essere scritto.. Incapace ad amministrare bravo a percepire compensi non dovuti. Non aspettatevi nulla di buono da questi percettori di reddito di politicanza”. E’ questa la segnalazione di un cittadino di Reggio Calabria e lettore di StrettoWeb.