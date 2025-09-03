Reggio Calabria, Pentimele e la “linea tratteggiata” per salvare i parcheggi: l’ennesima assurdità di questa città | FOTO

StrettoWeb

A Reggio Calabria non passa giorno senza che spunti un nuovo motivo di stupore – o di esasperazione – per chi vive e attraversa la città. Stavolta tocca nuovamente al quartiere di Pentimele, dove questa mattina è comparsa una linea tratteggiata sull’asfalto, tracciata lungo la strada per delimitare i parcheggi effettuati mesi fa in un posto assurdo e “incastrati” tra una pista ciclabile anche questa assurda e una carreggiata autostradale molto frequentata. Questa linea tratteggiata secondo gli addetti ai lavori, “evitare che le auto in transito possano investire gli automobilisti che scendono dopo aver parcheggiato regolarmente in sosta”.

Un provvedimento che lascia dubbi

Le immagini che pubblichiamo a corredo dell’articolo parlano chiaro: la segnaletica appare più come un rattoppo improvvisato che come una soluzione strutturale. “Stiamo riguardando i parcheggi”, ripetono gli addetti ai lavori, ma in molti si chiedono se davvero servisse un intervento così, quando l’area è già nota per criticità nella viabilità.

L’ennesima assurdità reggina

Per i reggini, purtroppo, non è una sorpresa. La città si è abituata a provvedimenti poco chiari, spesso percepiti come assurdi, che finiscono per peggiorare più che migliorare la vivibilità quotidiana. La linea tratteggiata di Pentimele non fa eccezione: per molti è solo l’ennesimo simbolo di una gestione urbanistica che non smette di lasciare perplessi.

“Ogni giorno qui a Reggio riusciamo a sorprenderci di qualcosa”, commenta amaramente un residente. E non c’è da dargli torto: a Pentimele la vernice fresca sull’asfalto sembra destinata a diventare l’ennesimo emblema delle contraddizioni di questa città.