Reggio Calabria, “Pennellate di Comunità”: ultimo giorno per preiscriversi online | INFO

Un’occasione per vivere una giornata immersa nella bellezza dei borghi collinari, tra arte, spiritualità, cultura e festa popolare. Si chiudono oggi, venerdì 5 settembre, le preiscrizioni online per partecipare gratuitamente all’estemporanea di pittura “Pennellate di Comunità”, in programma domenica 7 settembre a Cataforio, San Salvatore, Mosorrofa, Cannavò e Riparo di Cannavò.
L’iniziativa rientra nel progetto “R-ESTATE NEI BORGHI: Scene, suoni e sapori”, promosso da APE Reggina APS ASD sotto la presidenza di Don Giovanni Gattuso, parroco della Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve, in collaborazione con CHORUS CRISTI, Associazione Attivamente, Pro Loco San Salvatore, la Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo-Riparo-Cannavò, l’Oratorio Sant’Agata, e con il cofinanziamento del Comune di Reggio Calabria. La responsabile del progetto è Mattia Angela Branca.
Nel tempo del Creato: “Semi di pace e di speranza”
“Pennellate di Comunità” si colloca nel Tempo del Creato, iniziato il 1° settembre con la Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato. Il tema 2025, scelto da Papa Francesco, è:
“Semi di pace e di speranza”.
L’evento nasce per vivere e far vivere alle comunità momenti di preghiera, riflessione e condivisione, attraverso l’arte e la cura del territorio, come forma concreta di custodia del Creato.
Come partecipare: info utili
- Preiscrizione online entro oggi, 5 settembre compilando il modulo al seguente link:
https://forms.gle/KV6vsqJQXc9owLD18
- Iscrizione in presenza: possibile anche la mattina dell’evento, domenica 7 settembre, ore 8:00–9:30, presso la Parrocchia Santa Maria della Neve – Riparo di Cannavò
- Possono partecipare tutti i maggiorenni, professionisti e amatori
- Le opere saranno realizzate en plein air, ispirate ai borghi (min. 50×70 cm, tecnica libera)
- Consegna opere: entro le ore 18:00, al CRIC San Nicola – Cannavò
- Pranzo offerto gratuitamente a tutti i partecipanti
- Attestato di partecipazione per ogni artista
- 5 premi in denaro: € 300, € 250, € 200, € 150, € 100
Giuria di qualità
Le opere saranno valutate da una commissione tecnica composta da esperti del mondo dell’arte, cultura e tutela dei beni culturali:
- Dott.ssa Lucia Lojacono, Direttrice Museo Diocesano “Mons. Aurelio Sorrentino”
- Prof. Giuseppe Livoti, Presidente Associazione Culturale “Le Muse”
- Dr. Francesco Lia, Restauratore e Funzionario Soprintendenza RC-VV
- Prof. Alessandro Allegra, Pittore reggino
- Prof. Paolo Raffa, Art Director Libera Accademia
- Prof. Vincenzo Molinari, docente Accademia di Belle Arti RC
- Arch. Giuseppe Emilio Bruzzese, presidente UNICRAM – Camera Regionale Arti e Moda Calabria
Programma serale: festa e Musica per tutti
- Ore 19:30 – Premiazione presso il CRIC San Nicola – Cannavò
- Ore 20:30 – Crespellata a cura del gruppo parrocchiale “Uniti si può”
- Ore 21:00 – Musica live, balli e karaoke con Energy Sound: Roberto Tripodi, Patrizia Zema, Aurelio Calabrò DJ
Riepilogo
- Domenica 7 settembre 2025
- Borghi: Cataforio, San Salvatore, Mosorrofa, Cannavò, Riparo di Cannavò
- Registrazione: 8:00–9:30 (Parrocchia Santa Maria della Neve – Riparo di Cannavò)
- Consegna opere: entro le 18:00 (CRIC San Nicola – Cannavò)
- Premiazione: ore 19:30
- Crespellata: ore 20:30
- Spettacolo musicale: dalle ore 21:00
Info e contatti
Email: asdapereggina@gmail.com
Tel / WhatsApp: 371 6977747
“Pennellate di Comunità è seme di bellezza e responsabilità. Un gesto collettivo per celebrare la cura del Creato e la ricchezza dei nostri borghi.”