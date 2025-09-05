Reggio Calabria, “Pennellate di Comunità”: ultimo giorno per preiscriversi online | INFO

Un’occasione per vivere una giornata immersa nella bellezza dei borghi collinari, tra arte, spiritualità, cultura e festa popolare. Si chiudono oggi, venerdì 5 settembre, le preiscrizioni online per partecipare gratuitamente all’estemporanea di pittura “Pennellate di Comunità”, in programma domenica 7 settembre a Cataforio, San Salvatore, Mosorrofa, Cannavò e Riparo di Cannavò.

L’iniziativa rientra nel progetto “R-ESTATE NEI BORGHI: Scene, suoni e sapori”, promosso da APE Reggina APS ASD sotto la presidenza di Don Giovanni Gattuso, parroco della Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve, in collaborazione con CHORUS CRISTI, Associazione Attivamente, Pro Loco San Salvatore, la Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo-Riparo-Cannavò, l’Oratorio Sant’Agata, e con il cofinanziamento del Comune di Reggio Calabria. La responsabile del progetto è Mattia Angela Branca.

Nel tempo del Creato: “Semi di pace e di speranza”

“Pennellate di Comunità” si colloca nel Tempo del Creato, iniziato il 1° settembre con la Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato. Il tema 2025, scelto da Papa Francesco, è:

“Semi di pace e di speranza”.

L’evento nasce per vivere e far vivere alle comunità momenti di preghiera, riflessione e condivisione, attraverso l’arte e la cura del territorio, come forma concreta di custodia del Creato.

Come partecipare: info utili

Preiscrizione online entro oggi, 5 settembre compilando il modulo al seguente link:

https://forms.gle/KV6vsqJQXc9owLD18

entro compilando il modulo al seguente link: Iscrizione in presenza : possibile anche la mattina dell’evento , domenica 7 settembre , ore 8:00–9:30 , presso la Parrocchia Santa Maria della Neve – Riparo di Cannavò

: possibile anche la , , ore , presso la Possono partecipare tutti i maggiorenni , professionisti e amatori

, professionisti e amatori Le opere saranno realizzate en plein air , ispirate ai borghi (min. 50×70 cm, tecnica libera)

, ispirate ai borghi (min. 50×70 cm, tecnica libera) Consegna opere : entro le ore 18:00 , al CRIC San Nicola – Cannavò

: entro le ore , al Pranzo offerto gratuitamente a tutti i partecipanti

gratuitamente a tutti i partecipanti Attestato di partecipazione per ogni artista

per ogni artista 5 premi in denaro: € 300, € 250, € 200, € 150, € 100

Giuria di qualità

Le opere saranno valutate da una commissione tecnica composta da esperti del mondo dell’arte, cultura e tutela dei beni culturali:

Dott.ssa Lucia Lojacono , Direttrice Museo Diocesano “Mons. Aurelio Sorrentino”

, Direttrice Museo Diocesano “Mons. Aurelio Sorrentino” Prof. Giuseppe Livoti , Presidente Associazione Culturale “Le Muse”

, Presidente Associazione Culturale “Le Muse” Dr. Francesco Lia , Restauratore e Funzionario Soprintendenza RC-VV

, Restauratore e Funzionario Soprintendenza RC-VV Prof. Alessandro Allegra , Pittore reggino

, Pittore reggino Prof. Paolo Raffa , Art Director Libera Accademia

, Art Director Libera Accademia Prof. Vincenzo Molinari , docente Accademia di Belle Arti RC

, docente Accademia di Belle Arti RC Arch. Giuseppe Emilio Bruzzese, presidente UNICRAM – Camera Regionale Arti e Moda Calabria

Programma serale: festa e Musica per tutti

Ore 19:30 – Premiazione presso il CRIC San Nicola – Cannavò

– Premiazione presso il CRIC San Nicola – Cannavò Ore 20:30 – Crespellata a cura del gruppo parrocchiale “Uniti si può”

– Crespellata a cura del gruppo parrocchiale Ore 21:00 – Musica live, balli e karaoke con Energy Sound: Roberto Tripodi, Patrizia Zema, Aurelio Calabrò DJ

Riepilogo

Domenica 7 settembre 2025

Borghi: Cataforio, San Salvatore, Mosorrofa, Cannavò, Riparo di Cannavò

Registrazione: 8:00–9:30 (Parrocchia Santa Maria della Neve – Riparo di Cannavò)

Consegna opere: entro le 18:00 (CRIC San Nicola – Cannavò)

Premiazione: ore 19:30

Crespellata: ore 20:30

Spettacolo musicale: dalle ore 21:00

Info e contatti

Email: asdapereggina@gmail.com

Tel / WhatsApp: 371 6977747

“Pennellate di Comunità è seme di bellezza e responsabilità. Un gesto collettivo per celebrare la cura del Creato e la ricchezza dei nostri borghi.”