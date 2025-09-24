Reggio Calabria, paura sul Viale Europa: auto in fiamme durante la marcia

Una Fiat 500 ha preso fuoco questo pomeriggio sul Viale Europa: la conducente si è salvata accostando in tempo, Vigili del Fuoco in azione per domare le fiamme

auto in fiamme viale europa

Momenti di tensione nel primo pomeriggio di oggi sul Viale Europa a Reggio Calabria, dove una Fiat 500 ha preso improvvisamente fuoco mentre era in movimento. Alla guida c’era una donna che, con sangue freddo, è riuscita ad accostare e a mettersi in salvo pochi istanti prima che le fiamme avvolgessero completamente la vettura. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area, evitando che le fiamme si propagassero ad altri veicoli o ai passanti.

Secondo una prima ricostruzione, all’origine del rogo ci sarebbe stato un guasto al motore che avrebbe innescato la combustione. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’auto ha riportato danni ingenti. L’episodio ha richiamato l’attenzione di numerosi passanti, visibilmente scossi dall’accaduto, ma fortunatamente conclusosi senza conseguenze per la conducente.

