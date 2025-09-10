Reggio Calabria, Parco del Vento di Punta Pellaro già nel degrado a soli tre mesi dall’inaugurazione

“Sono trascorsi tre mesi dall’inaugurazione del Parco del vento di Punta Pellaro e da turista quel giorno ero lì. Tutto ben curato pulito come si addice alle grandi presentazioni.. Inaugurazioni. Sono tornato nel mese di settembre perché credo che Reggio Calabria sia l ideale per chiudere l estate. Una toccata e fuga… Purtroppo il ritorno ha lasciato l amaro in bocca nel vedere il parco abbandonato. Le aiuole sono piene di erbacce e arbusti cresciuti tra le piante messe a dimora, i marciapiedi, pieni di erba infestante e di piccole piante che a breve faranno saltare gli autobloccanti. Vorrei sapere se qualcuno ha la responsabilità della Manutenzione dell’area e se saranno nell’immediato fatti gli interventi. Le opere si inaugurano ma poi necessitano di “manutenzione” parola sconosciuta a queste latitudini”. E’ questa la segnalazione di un cittadino di Reggio Calabria.