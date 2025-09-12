Reggio Calabria, Palazzo San Giorgio “cade a pezzi”: crolla parte del soffitto in una stanza | FOTO

Attimi di grande paura nella mattinata di oggi all’interno di Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Reggio Calabria. Alcuni frammenti del tetto dell’edificio si sono improvvisamente staccati e crollati durante l’orario di lavoro, creando panico tra i dipendenti comunali presenti negli uffici. Fortunatamente non si registrano feriti, ma il boato ha suscitato apprensione e preoccupazione tra i lavoratori. Lo stabile, costruito nei primi decenni del Novecento, da tempo mostra segni di degrado e necessita di interventi di manutenzione straordinaria.

L’episodio riaccende i riflettori sul tema della sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e sull’urgenza di mettere in sicurezza strutture che ospitano istituzioni e uffici comunali. Palazzo San Giorgio, simbolo della città e cuore dell’attività amministrativa, non può continuare a versare in condizioni critiche senza un piano concreto di recupero.