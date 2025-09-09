Reggio Calabria ospita la 2ª edizione del Triathlon dei Due Mari | INFO

Domenica 7 settembre la città di Reggio Calabria sarà teatro della seconda edizione del Triathlon dei Due Mari, una manifestazione di rilievo nazionale che porterà in riva allo Stretto oltre 100 atleti provenienti da tutta Italia – tra cui Puglia, Campania, Valle d’Aosta, Veneto – e anche dall’estero. La gara, organizzata dalla Triathlon Reggio Calabria ASD, si articolerà in tre prove spettacolari in uno degli scenari più suggestivi del Mediterraneo:

750 metri di nuoto nelle acque antistanti il Lido Comunale;

20 km di ciclismo lungo il Lungomare “Italo Falcomatà”;

5 km di corsa sulla passeggiata del lungomare reggino, definito “il chilometro più bello d’Italia”.

L’evento, che unisce sport, natura e valorizzazione del territorio, rappresenta un’occasione unica per cittadini e turisti di vivere da vicino lo spirito del triathlon e di assistere a una gara avvincente che conferma Reggio Calabria come punto di riferimento per le grandi manifestazioni sportive.

Un ringraziamento speciale va ai partner istituzionali che hanno reso possibile la realizzazione della competizione: la Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Comune di Reggio Calabria, Sport e Salute, il CIP di Reggio Calabria, il CONI, insieme a tutte le autorità coinvolte.

La cittadinanza è invitata a partecipare e a sostenere gli atleti lungo il percorso, per condividere insieme una giornata di sport e di festa all’insegna del mare, dell’energia e della bellezza del nostro territorio.