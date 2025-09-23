Reggio Calabria, operazione contro la ‘ndrangheta. Occhiuto: “lo Stato fa sentire la sua presenza”

“Ancora una volta lo Stato fa sentire con vigore la sua presenza in Calabria nella lotta alla criminalità organizzata. Oggi una brillante maxi operazione condotta dai Carabinieri del Ros e dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria ha portato all’arresto di 26 componenti di una delle cosche da sempre più potenti del nostro territorio e al suo vertice, il boss Pino Piromalli“. E’ quanto afferma Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. “Si tratta dell’ennesimo pesante colpo inferto alla ‘ndrangheta in questi ultimi anni. Un segnale forte che conferma l’impegno quotidiano e determinato delle Istituzioni nella lotta alla criminalità organizzata e va nella direzione di rendere finalmente la nostra come una Regione moderna, efficiente e protagonista del proprio futuro”, evidenzia Occhiuto.

“In questi anni abbiamo scelto di lavorare fianco a fianco con le forze dell’ordine e con la magistratura, rafforzando una sinergia che ha permesso di respingere l’assalto della ‘ndrangheta e di colpire le sue ramificazioni sul territorio. E continueremo a farlo. La cultura della legalità non è uno slogan, ma la condizione necessaria per costruire una società giusta, libera e capace di dare opportunità a tutti. La Calabria merita di essere terra di lavoro, sviluppo e futuro, non di paura e sopraffazione”, conclude Occhiuto.