Reggio Calabria, nodo viabilità e scuole per i concerti della Festa: Lungomare chiuso 10 giorni e apertura delle lezioni rinviate?

StrettoWeb

Il Reggio Live Fest 2025 è stato annunciato ufficialmente con un programma di sette serate di musica sul Lungomare Falcomatà, da Fred De Palma a Serena Brancale, in occasione dei festeggiamenti della Madonna della Consolazione. Una rassegna che si preannuncia di grande richiamo, capace di attrarre migliaia di spettatori ogni sera. Tuttavia, nonostante l’entusiasmo per il cartellone, il comunicato non specifica ancora con precisione dove sarà posizionato il palco.

L’ipotesi piazza Indipendenza e i problemi di viabilità

Se si ripeterà la scelta del 2024, con palco e area concerti collocati a piazza Indipendenza, il Lungomare sarà chiuso al traffico per dieci giorni, con conseguenze significative sulla viabilità cittadina. Un blocco così prolungato comporterebbe inevitabilmente problemi di ordine pubblico e mobilità urbana, con ripercussioni dirette anche sulle scuole.

Scuole a rischio slittamento

Secondo il calendario scolastico regionale, le lezioni dovrebbero iniziare martedì 16 settembre. Ma se il Lungomare sarà interdetto al traffico e trasformato in area concerti, con ogni probabilità il Sindaco Falcomatà dovrà emettere un’ordinanza di chiusura degli istituti cittadini per motivi di sicurezza e viabilità. In questo scenario, l’avvio delle scuole slitterebbe almeno di due giorni, poiché non sarebbe possibile riprendere neanche mercoledì 17.

L’ennesima incertezza che pesa sui cittadini

Quello che appare paradossale è che, al 3 settembre, a meno di due settimane dall’inizio delle lezioni, non esista ancora una decisione ufficiale. I cittadini e soprattutto i genitori restano quindi nell’incertezza, impossibilitati a programmare impegni e organizzazione familiare. Un vuoto decisionale che si ripete ogni anno, a conferma di una gestione poco chiara e che lascia spazio solo a voci e ipotesi, senza fornire certezze alla comunità.