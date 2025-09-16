Reggio Calabria: malore tra il pubblico durante il concerto di Serena Brancale | FOTO E VIDEO

Momenti di tensione pochi minuti fa sul Lungomare Falcomatà, in occasione del concerto di Serena Brancale, tra gli eventi clou dei festeggiamenti per la Madonna della Consolazione 2025. Pochi minuti dopo l’inizio dello spettacolo, una persona tra il pubblico ha accusato un malore improvviso. La folla, accortasi della situazione, ha immediatamente chiesto aiuto: sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato le prime cure. Fortunatamente, dopo alcuni minuti di apprensione, la persona si è ripresa senza conseguenze.

L’episodio ha generato attimi di paura tra gli spettatori, ma la prontezza dei soccorsi ha permesso che tutto si risolvesse nel migliore dei modi. Dopo l’intervento sanitario, il concerto è potuto riprendere regolarmente, con Serena Brancale che ha proseguito la sua esibizione tra applausi e partecipazione del pubblico. Un evento che conferma l’attenzione e l’organizzazione della macchina dei festeggiamenti, capace di garantire sicurezza e serenità anche in situazioni impreviste.