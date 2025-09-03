Reggio Calabria, lo sfalcio dell’erba diventa… degrado: la discarica delle sterpaglie non ritirate da 2 mesi | FOTO

StrettoWeb

Può uno sfalcio dell’erba, che in teoria dovrebbe contribuire alla manutenzione e a mantenere il decoro della città, trasformarsi in un episodio che contribuisce ad aumentare il degrado? A Reggio Calabria, evidentemente, sì. Lo segnala un cittadino alla redazione di StrettoWeb facendo riferimento allo sfalcio dell’erba effettuato in data 8 luglio tra il sottoponte di Sant’Anna e la traversa Putortì.

Le sterpaglie rimosse sono ancora lì sul marciapiede, a 2 mesi di distanza. Ad esse si sono aggiunti cumuli di rifiuti fra i quali banchettano topi e insetti. I cittadini, esasperati, hanno segnalato con “pec al Rup e su WhatsApp ad Ecologia Oggi“, spiega il nostro lettore, appelli ai quali nessuno ha mai risposto.

La segnalazone: lo sfalcio dell’erba diventato… degrado

“Dallo ‘sfalcio erba’ effettuato parzialmente in data 8 luglio, tra il sottoponte di S. Anna e la traversa Putortì tutte le sterpaglie rimosse sono state accumulate su un marciapiede che, tra l’altro, impedisce la normale fruizione dello stesso, ed ancora non ritirate. – spiega il nostro lettore – Lo stato di degrado di questo tratto di strada, utilizzato da centinaia di famiglie anche con anziani e bambini, si è ulteriormente “arricchito” a seguito dell’abbandono di rifiuti di ogni tipo lungo la strada e in aggiunta all’accumulo delle sterpaglie.

Aggiungo che la tanto sbandierata soluzione di bonifica relativa al sottoponte di S. Anna si è rivelata inefficace ed inutile visto che nuovamente è diventato luogo di abbandono rifiuti. Segnalo infine che la la situazione è critica anche sotto il profilo sanitario per la presenza di topi ed insetti“.