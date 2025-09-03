Reggio Calabria, l’elenco delle sezioni prive di barriere architettoniche e le info per votare in luoghi di cura e di reclusione

StrettoWeb

Il Comune di Reggio Calabria rende noto che, in occasione delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre 2025, sono state individuate le sezioni elettorali prive di barriere architettoniche, al fine di agevolare il diritto di voto degli elettori non deambulanti e dei portatori di handicap. Gli elettori con difficoltà di deambulazione potranno votare in una delle seguenti sezioni, anche se iscritti in una diversa, esibendo, assieme alla tessera elettorale, attestazione medica rilasciata gratuitamente dall’Azienda sanitaria provinciale (anche in precedenza per altri scopi) o copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Di seguito l’elenco dei seggi elettorali per consentire il voto agli elettori non deambulanti.

Reggio Nord

– Sez. N. 11 Scuola Elementare – Via Regina Elena – Catona

– Sez. N. 67 Istituto Comprensivo – Via Baglio Giunta – Archi

– Sez. N. 71 Scuola Materna – Gallico Marina R.Ne Atrio Comi

– Sez. N. 75 Scuole Elementari – Via Vespia – Gallico

– Sez. N. 79 Scuola Elementare – Via Regina Elena – Catona

– Sez. N. 85 Scuola Comunale – Via Emilia – Rosalì

Reggio Centro

– Sez. N. 15 Scuole Elementari G. Pascoli – Via Reggio Campi I Tronco 23-23/A

– Sez. N. 22 Scuole Elementari Principe Di Piemonte – Via P. Pellicano, 12

– Sez. N. 36 Scuole Elementari Ceravolo – Viale Europa

– Sez. N. 51 Plesso Scolastico C. Alvaro – Via S. Anna Di Sbarre, 9

– Sez. N. 54 Plesso Scolastico Telesio – Via Modena 9

– Sez. N. 59 Scuola Secondaria E D’infanzia Di Cannavò – Via Riparo Cannavò

– Sez. N. 60 Scuola Media A. De Gasperi – Via Reggio Campi, Ii Tronco, 164

– Sez. N. 63 Scuole Elementari – Trizzino Di Terreti

– Sez. N. 124 Scuola Elementare S. Brunello – Stradella Giuffrè Iii

– Sez. N. 157 Scuola Media Larizza – Vico Botteghelle

Reggio Sud

– Sez. N. 100 Scuola Primaria Di Sant’elia Di Ravagnese (Accanto Circoscrizione)

– Sez. N. 105 Scuola Elementare Oliveto – Via Oliveto

– Sez. N. 109 Scuola Materna G. Moscato – Via Baraccone, 20 – Gallina

– Sez. N. 190 Scuole Elementari – Via Arangea Ii Tratto 47/D

– Sez. N. 191 Scuola Media Don Bosco – Via S.S. 106, Iii Tratto – Pellaro

L’ente rende inoltre noto che in occasione delle consultazioni elettorali i degenti in ospedale, nelle case di cura e nei luoghi di reclusione sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione, se iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione Calabria nel cui ambito è ubicato il nosocomio o l’istituto di detenzione.

A tal fine gli interessati, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione (2 ottobre 2025), devono far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste sono iscritti, una dichiarazione, con tutti i dati utili a identificare l’elettore, contenente la propria volontà di esprimere il voto nel luogo di degenza, di cura o di reclusione, recante in calce l’attestazione del direttore sanitario o del direttore del luogo di cura o di detenzione, comprovante il ricovero o la detenzione stessa.

Il Comune nelle cui liste elettorali il richiedente risulta iscritto, ricevuta la dichiarazione e accertatane la regolarità provvederà a rilasciare l’attestazione che autorizza al voto nel luogo di degenza, di cura, o di detenzione e che dovrà essere esibita al momento del voto al presidente del seggio unitamente alla tessera elettorale.

La modulistica è consultabile e scaricabile al seguente link: https://www.reggiocal.it/Notizie/Details/6697.