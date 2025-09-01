Reggio Calabria, lavoro nero e farmacie non a norma: maxi-sanzioni per 15.600 euro

StrettoWeb

Nella settimana dal 25 al 31 agosto, gli ispettori del lavoro dello IAM di Reggio Calabria hanno effettuato una serie di controlli nei settori del commercio e dell’agricoltura, sia nella Piana di Gioia Tauro che nella Locride. Cinque, in totale, i lavoratori risultati in nero: 3 in altrettanti negozi, uno in un’azienda agricola, il quinto in una ditta di commercio di fiori. L’ammontare complessivo delle maxi-sanzioni è pari a 15.600 euro, alle quali vanno aggiunte le prescrizioni penali per l’omessa sorveglianza sanitaria e per la mancata formazione dei lavoratori. In una farmacia della Locride, infine, gli ispettori hanno contestato le violazioni penali previste dal T.U. 81/2008 per luogo di lavoro non conforme alle norme a tutela della sicurezza dei due lavoratori individuati, nonché per rischio elettrico.