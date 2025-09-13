Reggio Calabria, la tradizione secolare a Festa di Madonna: le frittole. L’intervista a uno storico macellaio della città | VIDEO

Tra le tante tradizioni di Festa di Madonna, a Reggio Calabria, c’è quella delle frittole, che apre difatti la stagione invernale (non climaticamente). Oggi, sabato della Festa, i macellai della città danno il via ufficiale a questa tradizione, che si tramanda nei giorni mariani e non solo. Graziano Tomarchio, nel suo servizio per StrettoWeb, ha intervistato proprio uno storico macellaio della città, che sta portando avanti la tradizione iniziata da suo padre 50 anni fa.

“Siamo pronti, come da 50 anni a questa parte. Tradizione iniziata da mio padre e portata avanti da noi. E’ diventato un piatto ambito dai reggini, noi cominciamo il sabato della Festa. Cottura? Almeno 7-8 ore. Io ho l’età di questa macelleria, quindi ho seguito questa tradizione e voglio continuare ancora, età e Maria permettendo. Il pezzo più buono? Chi ama le frittole mangia tutto”, ha affermato il macellaio. Di seguito il video con l’intervista completa.