Reggio Calabria, la processione della Madonna e il caso della mancata uscita della statua di San Giorgio. L’ira di Nuccio Azzarà: parole durissime

Il video del sindacalista di Reggio Calabria Nuccio Azzarà sul caso della mancata uscita della statua di San Giorgio durante la processione della Madonna della Consolazione

processione festa di madonna settembre
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Nuccio Azzarà, noto sindacalista di Reggio Calabria, è intervenuto su un tema delicato riguardante un episodio accaduto nei giorni scorsi: la mancata uscita della statua di San Giorgio al passaggio del Quadro della Madonna della Consolazione davanti alla Chiesa di San Giorgio al corso, durante la processione. “Oggi – spiega in un video pubblicato sui social – mi ritrovo davanti alla Chiesa di San Giorgio al Corso e non è un caso. E’ passato un anno da quando ho inviato la lettera aperta al Vescovo e comunico a tutti che ancora aspetto la sua risposta. Mi ritrovo qua perché il silenzio che c’è stato sulla mancata uscita della statua di San Giorgio durante la processione della Madonna non è un qualcosa che mi è garbato e da cittadino ho il diritto di pormi e farmi delle domande, esprimendo il mio pensiero. Anche perché l’anno scorso mi è sembra che questo particolare episodio abbia sollevato un moto di devozione ed emozione tra i fedeli”.

“Quest’anno, a dispetto di ogni previsione, la statua di San Giorgio, all’atto del passaggio della Madonna, non è stata fatta uscire. Credo che ci sia stata una disposizione precisa, un qualcosa che abbia vietato l’uscita della statua. E non è una cosa di poco conto, da far passare nel silenzio delle cose o stigmatizzato” aggiunge. Di seguito il video con l’intervento integrale, in cui non mancano frecciate al Vescovo.

Ultimi approfondimenti di Attualità