Reggio Calabria, la processione della Madonna e il caso della mancata uscita della statua di San Giorgio. L’ira di Nuccio Azzarà: parole durissime

Nuccio Azzarà, noto sindacalista di Reggio Calabria, è intervenuto su un tema delicato riguardante un episodio accaduto nei giorni scorsi: la mancata uscita della statua di San Giorgio al passaggio del Quadro della Madonna della Consolazione davanti alla Chiesa di San Giorgio al corso, durante la processione. “Oggi – spiega in un video pubblicato sui social – mi ritrovo davanti alla Chiesa di San Giorgio al Corso e non è un caso. E’ passato un anno da quando ho inviato la lettera aperta al Vescovo e comunico a tutti che ancora aspetto la sua risposta. Mi ritrovo qua perché il silenzio che c’è stato sulla mancata uscita della statua di San Giorgio durante la processione della Madonna non è un qualcosa che mi è garbato e da cittadino ho il diritto di pormi e farmi delle domande, esprimendo il mio pensiero. Anche perché l’anno scorso mi è sembra che questo particolare episodio abbia sollevato un moto di devozione ed emozione tra i fedeli”.

“Quest’anno, a dispetto di ogni previsione, la statua di San Giorgio, all’atto del passaggio della Madonna, non è stata fatta uscire. Credo che ci sia stata una disposizione precisa, un qualcosa che abbia vietato l’uscita della statua. E non è una cosa di poco conto, da far passare nel silenzio delle cose o stigmatizzato” aggiunge. Di seguito il video con l’intervento integrale, in cui non mancano frecciate al Vescovo.