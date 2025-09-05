Reggio Calabria: la Polizia Locale sequestra 4 quintali di frutta e verdure, multe salatissime per occupazione abusiva di suolo pubblico

A seguito di specifico e mirato servizio organizzato a tutela della libera concorrenza e della salute pubblica, la Polizia Locale di Reggio Calabria, in collaborazione con il Servizio di Igiene degli alimenti dell’Asp, ha sottoposto a sequestro 4 quintali di frutta e verdura posta in vendita su area pubblica. I due provvedimenti cautelari, i rispettivamente per un ammontare di 250 e 150 kg di derrate (frutta e verdura) sono scattati a carico di altrettanti venditori rispettivamente per mancanza di certificato di tracciabilità del prodotto e mancanza di titolo autorizzativo. Una parte della merce deperibile, ritenuta idonea al consumo umano, è stata donata in beneficenza ad una O.N.L.U.S..

Nell’ambito dell’esecuzione del medesimo dispositivo ispettivo sono stati altresì elevati altri due verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico. Le attività , fanno sapere dal Comando di Viale Aldo Moro, si sono giovate della preziosa collaborazione degli ispettori dell’apposito Servizio di igiene degli alimenti dell’A:S.P., In totale sono state comminate sanzioni pecuniari per oltre 8.000,00 euro. I venditori verbalizzati sono stati segnalati alle autorità amministrative e di finanza per i provvedimenti di specifica competenza. Simili servizi proseguiranno anche nei giorni delle festività mariane.