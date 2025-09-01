Reggio Calabria, la FILT CGIL: “il presidio estivo Italo è un successo, ora diventi stabile”

StrettoWeb

“La FILT CGIL Calabria conferma che il presidio temporaneo estivo attivato da Italo NTV S.p.A. a Reggio Calabria si è rivelato un evento di straordinario successo e questa è un’ottima notizia per l’intera Calabria. Questo progetto ha pienamente dimostrato la sua doppia valenza positiva: da un lato ha garantito un servizio ferroviario potenziato ed efficiente durante il periodo di picco estivo, dall’altro ha rappresentato una concreta opportunità per i lavoratori calabresi in forze all’azienda, permettendo loro di operare con l’entusiasmo di offrire un servizio alla clientela vicino al proprio luogo d’origine”. Lo afferma in una nota il Coordinatore Regionale Filt Calabria, Nino Barillà.

“L’esperienza, che si concluderà l’8 settembre, ha funzionato in maniera eccellente sotto il profilo operativo ed organizzativo, confermando la fattibilità e l’assoluta necessità di una presenza stabile di personale specializzato nella nostra regione. Il presidio non è stato solo una soluzione temporanea, ma una prova tangibile delle potenzialità del territorio e della professionalità dei lavoratori calabresi”.

“Ora è il momento di guardare avanti. Ci auguriamo fortemente che questa positiva sperimentazione si trasformi in una realtà stabile e definitiva. Un presidio fisso a Reggio Calabria non è più un’opzione, ma una scelta strategica obbligata per crescere, investire nel Sud e valorizzare il capitale umano locale. Sarebbe un volano per lo sviluppo socio-economico dell’intero territorio, in grado di generare ulteriori posti di lavoro e di elevare ulteriormente la qualità del servizio offerto ai cittadini”.

“La FILT CGIL Calabria, coerentemente con il suo impegno storico, si batterà con determinazione affinché questo traguardo temporaneo diventi la base per nuovo accordo permanente. Chiediamo a Italo NTV di raccogliere i frutti di questo successo e di lavorare insieme a noi per formalizzare e rendere operativo questo servizio, con la presenza del personale dedicato. Il territorio calabrese, i suoi lavoratori e i viaggiatori tutti lo meritano. Il futuro è stabile. Lavoriamo per renderlo definitivo”.