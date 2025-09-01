Reggio Calabria, la denuncia di Nuccio Azzarà sul degrado in via Lia: “il sindaco vada a ballare la tarantella tra i rifiuti” | VIDEO

StrettoWeb

Un panorama mozzafiato sulla città che si trasforma in cartolina del degrado. È quello che accade in via Lia, a Reggio Calabria, dove da mesi la strada è invasa da rifiuti di ogni genere: non solo sacchetti abbandonati, ma vere e proprie montagne di elettrodomestici, materassi, tappeti e ingombranti accumulati lungo il ciglio della strada. La segnalazione arriva questa mattina dal sindacalista reggino Nuccio Azzarà, che ha documentato con un video lo stato di abbandono della zona e richiama l’attenzione delle istituzioni.

L’appello provocatorio: “il sindaco venga a ballare la tarantella tra i rifiuti”

Azzarà non usa mezzi termini: “Invito le autorità competenti a prendere contezza dello scempio. Questa città non merita di essere ridotta in questo stato. E al sindaco rivolgo un invito provocatorio: venga a ballare la tarantella tra i rifiuti di via Lia, così potrà rendersi conto personalmente della situazione“.

Il video mette in luce non solo un problema di igiene e decoro urbano, ma anche di immagine per una città che guarda al turismo e che continua a convivere con l’emergenza rifiuti.

Una discarica a cielo aperto che umilia la città

Le immagini mostrano una strada trasformata in discarica a cielo aperto, con cumuli di rifiuti che si estendono per decine di metri. Una situazione che, oltre a essere un pericolo ambientale e sanitario, rappresenta l’ennesima ferita all’immagine della città dello Stretto.

I cittadini quotidianamente chiedono risposte concrete e interventi immediati, così come la denuncia di Azzarà che riaccende il dibattito sulle inefficienze dell’amministrazione comunale e sulle situazioni di degrado urbano presenti a Reggio Calabria.