Reggio Calabria, la denuncia di Noi per Santa Caterina: “esclusi da 3ª Commissione Consiliare del Comune”

“L’Associazione “Noi per Santa Caterina” desidera portare all’attenzione dell’opinione pubblica una grave scorrettezza istituzionale verificatasi nei giorni scorsi presso il Comune di Reggio Calabria. Apprendiamo, infatti, che si è tenuta una riunione della III Commissione Consiliare avente ad oggetto questioni che riguardano direttamente il nostro quartiere e i cittadini che rappresentiamo, senza che la nostra Associazione sia stata invitata a partecipare, nonostante fosse stato precedentemente concordato un nostro coinvolgimento diretto.

Riteniamo questa esclusione un atto poco rispettoso, non solo nei confronti dell’associazione, ma soprattutto della comunità che rappresentiamo e che da tempo chiede attenzione, ascolto e soluzioni“. È quanto si legge in un comunicato stampa diffuso dall’Associazione “Noi per Santa Caterina”.

“A maggior ragione, risulta ancor più incomprensibile e grave la mancata audizione del R.U.P. Arch. Megale, figura tecnica centrale nelle problematiche discusse, la cui presenza era stata ritenuta opportuna e condivisa anche in precedenti interlocuzioni istituzionali. – si legge nella nota – La nostra associazione non ha mai cercato scontro né visibilità, ma si è sempre mossa con spirito collaborativo e costruttivo. Tuttavia, non possiamo accettare che venga ignorato il diritto alla partecipazione civica e alla trasparenza, tanto più in un momento in cui la fiducia dei cittadini nelle istituzioni è fragile.

Chiediamo con forza che venga ripristinato il corretto rapporto di rispetto istituzionale e che si recuperi al più presto il confronto promesso, pubblico e alla luce del sole, con la presenza di tutte le parti interessate, tecniche e politiche. Siamo pronti a fare la nostra parte, come sempre, ma pretendiamo che il valore della partecipazione venga rispettato nei fatti, non solo nelle parole“, conclude l’associazione.